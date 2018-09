Beurs (slot): Late dip ASML houdt AEX van winst af

De AEX-index eindigde 0,2% lager bij een stand van 563,03 punten. De AMX-index koerste 0,1% neerwaarts bij 799,30 punten.

Elders in Europa waren er nog kleine plussen voor de DAX in Duitsland en de CAC-40 in Parijs.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, kregen beleggers op het Damrak lange tijd enige steun door de uitlatingen van Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën die zich onder meer positief uitliet over een mogelijke handelsdeal met buurland Canada. Daarnaast wijst hij er dat beleggers zich nog steeds gesteund voelen door de speech van Fed-president Jerome Powell eind vorige week die zich voorzichtiger heeft geuit over het volgen rentebeleid in het komende jaar. „Powell benadrukte weliswaar zijn onafhankelijkse status, maar het lijkt er toch op de Fed-president zich toch iets heeft aangetrokken van de kritiek die Trump heeft geuit op de voorbije rentestappen.”

Westerterp houdt er rekening mee dat richting het einde van het jaar de opwaartse trend een vervolg zal krijgen. „Hoewel er aanleiding tot zorg is over de koers van het nieuwe kabinet in Italië zijn er genoeg redenen om positief te zijn met onder meer het overwegend goed presterende bedrijfsleven in het voorbije kwartaal. Verder zullen de opgelegde handelsrestricties tussen de VS en China naar verwachting met een sisser gaan aflopen in de aanloop naar de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november. ”

KPN grijpt in

Bij de hoofdfondsen dikte staalmaker ArcelorMittal 0,9% aan. De staalproductie wereldwijd is afgelopen maand met 6% toegenomen. AkzoNobel koerste 1% hoger, terwijl lijstaanvoerder Vopak er 1,8% bijkreeg.

Onderin de AEX bewoog telecombedrijf Altice met een verlies van 1,4% terug na maandag nog in de lift te hebben gezeten. Zwaargewicht ING gleed 0,9% weg, sectorgenoot ABN Amro ging 0,8% terug. Techfonds ASML raakte in de slotfase in mineur en raakte 1,2% kwijt.

KPN zakte 0,6% in het rood. De nieuwe topman Maximo Ibarra grijpt in de top. Vrijwel direct vertrekt commercieel directeur Van der Post. Ibarra nam zelf, ad interim, de leiding van de zakelijke divisie. Westerterp is positief gestemd over het optreden van de nieuwe KPN-topman die nu de pijn neemt om in de nabije toekomst de waarde van het telecomconcern te gaan verhogen.

Aegon kon 0,4% bijschrijven. De tik op de vingers van de Amerikaanse SEC over zijn factorbeleggingen in de VS maakte weinig indruk. De verzekeraar schikte er een zaak wegens series fouten in beleggingsproducten en informatieverstrekking. Volgens KBC is de schikking van $97,6 miljoen, zonder schuld te bekennen, klein maar belangrijk voor de voortgang in de VS. Aegon kreeg groen licht voor overname van dienstverlener Robidus.

Wolters Kluwer sloot 0,2% hoger ondanks de afwaardering van KBC, tot een houden-advies.

Besi viel na de koerssprong van een dag eerder met 2,9% terug. Koploper FlowTraders, drijvend op meer volatiliteit, kreeg vaart, met 1,7% winst.

AScX-fonds B&S kocht het online parfumeriebedrijf Fragrance. Een grote stap vooruit voor de distributeur en groothandel, oordeelt ING, B&S heeft in de eerste jaarhelft last gehad van de zwakke dollar, meldde B&S. Het aandeel werd 3,9% lager gezet.

Kendrion veerde flink op naar een plus van 0,2%. Het vertrek van cfo Frank Sonnemans, na zes jaar, richting chemiebedrijf Stahl had weinig impact.

Van Lanschot (-2,3%) werd door ING-analisten afgewaardeerd, tot het advies dit aandeel te ’houden’. De hoge kosten dempen verwachtingen.

Lokaal aandeel Alfen sprintte 5,4% vooruit. De laadpalenfabrikant behaalde in de eerste helft van het jaar meer omzet, zo meldde het dinsdag.

