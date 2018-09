Stagiair goud waard

De aanbiedingen voor jonge whizzkids kenmerken de krapte in de sector, waar 70 procent van de vacatures ’moeilijk vervulbaar’ is. Werkgevers schermen met stagevergoedingen van 1000 euro per maand, leaseauto’s en in één geval zelfs met een gezamenlijke jacuzzi.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik