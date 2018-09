'Kleine maar belangrijke schikking Aegon'

Dochterbedrijven van Aegon schikten in een zaak over de werking en implementatie van kwantitatieve modellen voor vermogensbeheer en de informatieverstrekking daarover. Aegon neemt een last van 97,6 miljoen dollar inzake de schikking, zonder schuld te bekennen. In het vierde kwartaal van 2017 nam Aegon al een voorziening van 100 miljoen dollar inzake een mogelijke schikking met de SEC.

KBC, met een buy-advies op Aegon, wijst op de voorziening die de verzekeraar al had genomen. Ook herhalen de kenners dat het goed is dat Aegon erg pro-actief is met het oplossen van fouten uit het verleden. Het aandeel Aegon stond dinsdag kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 5,20 euro.