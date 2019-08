Kleine plussen op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag bij opening dicht bij huis gebleven. Een dag eerder waren er nog flinke verliezen geleden nadat Federal Reserve-president Jerome Powell had gezegd dat de renteverlaging niet automatisch door verdere verlagingen wordt gevolgd. Beleggers verwerken opnieuw een golf aan bedrijfsresultaten, waaronder die van grote bedrijven als Verizon, Kellogg en General Motors.