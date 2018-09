'Rek uit aandeel Wolters Kluwer'

Amsterdam - KBC Securities verlaagt het advies voor informatieleverancier Wolters Kluwer. De Belgische bank is positief over de omzetgroei, marges en het behoud van klanten. Maar die goede prestaties zijn volgens de bank al redelijk ingeprijsd in het aandeel Wolters Kluwer. Dat is sinds de jaarwisseling 28 procent in waarde gestegen. Het aandeel wordt momenteel circa 15 procent hoger gewaardeerd dan vergelijkbare fondsen.