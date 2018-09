Robeco moet betalen voor EFS-beurs

Tot dit oordeel dat Robeco afdracht verschuldigd is komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag, in de zaak die Robeco zelf had aangespannen tegen Euronext Fund Services.

Robeco heeft tijdens de bezwaarperiode altijd wel betaald, maar vindt de betaling principieel niet in orde.

Robeco stelde dat EFS geen gewone beurs is. Toezichthouder AFM oordeelde eerder dat Robeco hierin geen gelijk heeft. Beleggingsfondsen die handelen op EFS verwerken anders dan de AEX pas de volgende dag de ingelegde orders.

Doorgeefluik

De rol van EFS beperkt zich tot het doorgeven van de orders van de beleggers aan de beleggingsinstelling. Er vindt geen handel tussen beleggers onderling plaats, aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De minister van Financiën zag ten tijde van het invoeren van de Wet op het financieel toezicht EFS niet als gereglementeerde markt.

In 2009 berekende de AFM de op EFS handelende beleggingsinstellingen toch kosten voor het door haar gehouden toezicht op onder meer marktmisbruik.

Gereglementeerd

Verschillende Robeco-beleggingsfondsen gingen daar tegen in bezwaar, omdat de Rotterdammers stellen dat EFS geen gereglementeerde markt is.

Volgens de hoogste economische bestuursrechter in Nederland is EFS een systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van partijen samenbrengt. „Daarmee is EFS een gereglementeerde markt.” De Robeco-beleggingsfondsen moeten dus ook in de toekomst de heffingen betalen.