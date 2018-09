'Kosten Van Lanschot temperen verwachting'

Amsterdam - De gestegen operationele kosten bij Van Lanschot Kempen over het eerste halfjaar temperen de verwachtingen omtrent de winstgevendheid op de korte termijn. Dat schrijft ING in een analistenrapport naar aanleiding van de halfjaarcijfers. De bank verlaagt zijn advies voor Van Lanschot van buy naar hold en stelt zijn koersdoel naar beneden bij van 31,00 euro naar 25,00 euro per aandeel.