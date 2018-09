Meer concurrentie voor Pharmings Ruconest

De goedkeuring kwam niet onverwacht, waardoor de beurskoers van Pharming nauwelijks reageerde. Angio-oedeem zorgt voor abrupt optredende zwellingen van weefsels, vooral in het gelaat en in de keel.

Analisten verwachten dat Shire dit jaar met Lanadelumab ongeveer $300 miljoen zal omzetten, oplopend tot meer dan $1 miljard in 2022. Het Britse farmaciebedrijf is al langer actief in deze markt, maar zijn middel Cinryze kamte de laatste paar jaar met leveringsproblemen.

Pharming zette in het eerste halfjaar €59 miljoen om. Het bedrijf hoopt op 21 september toestemming van de FDA te krijgen om Ruconest ook preventief in te kunnen zetten.