Column: Koreaans socialisme

Veel Captains of Industry zijn in het verleden veroordeeld tot celstraf. In mei vorig jaar werd Moon Jae-In, een progressieve jurist, de nieuwe premier. U kent hem vooral van de ontmoeting in april jl. met Kim, de leider van buurland en vijand Noord-Korea. Een geweldige politieke doorbraak.

Voor mij als belegger is het economische beleid van het Moon-bewind belangrijker. En daar kan ik bepaald geen bewondering voor opbrengen. Moon toont zich een ouderwetse, doorgewinterde socialist die te vaak ingrijpt in het economisch verkeer om te herverdelen en te nivelleren. Wie herinnert zich hier nog het beleid van premier Den Uyl in de jaren zeventig?

Minimumloon

Moons meest zichtbare actie is de verhoging van het minimumloon. In twee stappen van 16% resp. 11% gaat het minimumuurloon in 2018 en 2019 omhoog van omgerekend €5,10 tot een bedrag van €6,50. Goed nieuws voor de consumptieve bestedingen zou je in eerste instantie denken, maar op de beurs is het sentiment omtrent consumptieaandelen juist erg verslechterd sinds het nieuws.

En de arbeidsmarktcijfers die vorige week uitkwamen bevestigden wat de beurs al voorzag: dalende werkgelegenheid juist in de lage inkomensgroepen. Werkgevers reageerden op een voorspelbare wijze op de verhogingen: ze krabden zich nog eens achter de oren en dachten: ’we kunnen ook wel met een mannetje minder werken.’ Met name in de private dienstverlening (denk aan winkels en horeca) vielen veel banen weg.

Laag loon, hoge service

De sterke vraag naar personeel in veel Aziatische landen (en dus de lage werkloosheid) komt vooral doordat de lonen ook na jaren van onstuimige groei nog altijd aan de lage kant zijn. Het serviceniveau is daardoor prettig hoog. Waar je in Nederland vaak om aandacht van de ober moet smeken, is daar bij mij in Hongkong geen sprake van. Er loopt er altijd wel eentje dicht in de buurt.

In Nederland ligt het minimumuurloon op €9,20 terwijl dat in Hongkong maar €3,90 is. Korea wil nu de kant van de rijke landen op en gaat nu het minimumuurloon van Japan voorbij (€6,20). In China stijgen de lonen weliswaar met zo’n 5 tot 10% per jaar, maar zelfs in het relatief rijke Shanghai betaal je nog altijd slechts €2,50 voor mankracht.

Korea’s economisch beleid heeft altijd al in zekere zin op dat van Japan geleken, maar het is een veel hardere samenleving en mensen worden hier veel sneller ontslagen. Het lijkt erop dat meneer Moon nog wat economische lesjes moet krijgen. Zijn populariteit is nu dan ook snel tanende. Tijdens de top met Noord-Korea lag die nog op 83% maar recentelijk is dat gedaald tot 58%. Misschien is de wens de vader van de gedachte, maar met dit al te socialistische beleid is er mijns inziens weer een Koreaanse premier op weg naar de emotionele strafbank.

Arnout van Rijn, Hongkong, augustus 2018.

Arnout van Rijn (1965) woont en werkt in Hongkong. Hij is fondsmanager van Robeco Asia Pacific Equities sinds 2007. Hij werkt sinds 1990 bij Robeco en is voormalig fondsmanager van Rolinco en Robeco Emerging Markets Equities.