Deze man is het baken in de strijd tegen ALS

De imposante 38-jarige lifeguard van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) staat voor de zevende keer aan de finish om de uitgeputte deelnemers op te vangen na hun zwemtocht van 2 kilometer.

Nog net geen twee meter groot, indrukwekkende armen met tattoos en een goeie olijke kop. En daarbij een en al zorgzaamheid. Je kunt door minder uit het water worden gevist. Jeroen moet lachen als hij merkt dat we duidelijk onder de indruk zijn van zijn verschijning, maar wordt serieus als het onderwerp ALS ter sprake komt. ,,Het is natuurlijk echt een verschrikkelijke ziekte waar we veel te weinig over weten. Dat is ook een enorme drijfveer voor me om me in te zetten tijdens de Amsterdam City Swim.”

Jeroen toont aan dat een stoer uiterlijk heel goed een zacht karakter kan omhullen. Zorgen voor andere mensen is de hoofdtaak van zijn leven. Naast het werk bij de KNRM doet hij vrijwilligerswerk en heeft hij een baan bij de Wegenwacht. ,,Volgens mij zijn er twee soorten mensen: commerciële mensen, die vaak kijken of ze ergens geld mee kunnen verdienen, en types die graag anderen helpen en daarvoor zorgen. Ik ben duidelijk van dat laatste soort”, lacht hij. ,,Dat betekent overigens wel dat je het altijd druk hebt.”

Maar voor de Amsterdam City Swim heeft hij sowieso tijd. Het evenement staat met hoofdletters in zijn agenda. ,,Ik sta bij de finish en help mensen veilig het water uit. Soms zitten ze namelijk helemaal stuk. En er zijn mensen die een beperking hebben en daardoor niet zelfstandig het water uit kunnen.”

Sommige deelnemers zakken bij de finish ‘zomaar’ in elkaar. ,,Als je langdurig horizontaal hebt gezwommen en je gaat ineens staan, dan gaat het vaak fout”, weet Jeroen. ,,Je kent dat effect wel, als je te snel opstaat van de bank. Voor mij is het zaak om ze duidelijk te maken dat ze rustig aan moeten doen, niet meteen naar familie of vrienden rennen. Mensen moeten echt tegen zichzelf in bescherming worden genomen.”

Het is voor Jeroen een slopende dag in een strijd tegen een slopende ziekte. ,,Het begint ’s morgens met de Kids Swim en uiteindelijk ben ik tot ongeveer vier uur ’s middags bezig. Ja, dat is vermoeiend; vooral omdat ik iedereen in de ogen wil kijken. De ogen zeggen heel veel. Je ziet er angst in, onderkoeling of uitputting. Dan weet ik wat ik moet doen. Het is erg intensief. Aan het einde van de dag ben ik dan ook echt kapot. Maar ik wil er echt voor zorgen dat iedereen bij mij in goede handen is.”

Maar de voldoening en het goede doel vergoeden alles, vindt Jeroen. ,,Ik ben ook bij veel trainingen aanwezig en leer steeds meer zwemmers kennen. Er zijn er die elk jaar meedoen en mij ook herkennen. Zo is er een man die verlamd is aan beide benen. Ieder jaar zwemt hij toch mee. Onvoorstelbaar knap. Als hij mij dan ziet staan bij de finish, komt ‘ie altijd naar me toe zwemmen. Dat doet je natuurlijk wel wat.”

Wil je meer indrukwekkende verhalen achter de Amsterdam City Swim zien, Dove Men+Care toont deze hier.