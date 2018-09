Robeco moet AFM-heffingen gewoon betalen

Robeco had eerder een beroep aangespannen bij de rechtbank in Rotterdam omdat de AFM in 2009 kosten in rekening bracht. Volgens de vermogensbeheerder stelde de AFM ten onrechte dat EFS een gereglementeerde markt is. Dat vond ook de minister van Financiën op het moment dat de Wet op het financieel toezicht werd ingevoerd.

Navraag door het CBb bij het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie over de definitie van een gereglementeerde markt, maakte duidelijk dat er wel dergelijk sprake is van toezicht. Het EFS wordt aangeduid als een ,,multilateraal systeem dat meer koop- en verkoopintenties van derden samenbrengt." Daarmee is volgens het CBb sprake van een gereglementeerde markt en vallen de heffingen te rechtvaardigen. Het besluit van het CBb is definitief.