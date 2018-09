Bouwers zoeken oorzaak verzakking sportpark

In het twee jaar geleden opgeleverde sportpark, dat bovenop een tunnel over de snelweg A4 ligt, deden zich verzakkingen voor op een voetbalveld en in delen van een overdekte atletiekbaan. De bouwbedrijven, verenigd in de aannemerscombinatie A4all, onderzoeken onder meer de grondwaterstand en ondergrond van het park. Sluitende antwoorden heeft dat nog niet opgeleverd.

A4all weet ook nog niet wanneer er meer duidelijkheid over het euvel komt. Het is daardoor ook nog niet te zeggen hoe hoog de kosten van herstelwerkzaamheden zullen uitvallen en wie daarvoor opdraait.