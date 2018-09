Winstgroei voor juweliersketen Tiffany

De winst kwam uit op 144,7 miljoen dollar, van 115 miljoen dollar een jaar eerder. De kwartaalomzet bedroeg bijna 1,1 miljard dollar. De omzetgroei van winkels die langer dan een jaar open zijn, een belangrijke graadmeter in de detailhandel, bedroeg 7 procent. Dat was fors meer dan kenners in doorsnee hadden verwacht.

Het 181 jaar oude bedrijf profiteert al enige tijd van aantrekkende verkopen, onder meer doordat het zich meer richt op een jonger publiek. Deze koers is ingezet door topman Alessandro Bogliolo, die eerder onder meer werkzaam was voor Diesel.

Tiffany verhoogde ook zijn winstverwachting. De bandbreedte voor de winst per aandeel staat nu op 4,65 dollar tot 4,80 dollar. Dat was eerder nog 4,50 dollar tot 4,70 dollar per aandeel. Het aandeel Tiffany ging in de Amerikaanse voorbeurshandel flink omhoog.