Nederlandse kaviaarkoning wil ook winkels in Europa en Azië

De Nederlandse kaviaarkoning Ashkan Mossafaian van House of Caviar & Fine Food wil zijn flagship store in Amsterdam de komende jaren kopiëren naar een aantal Europese en Aziatische landen. Mijn wens blijft ook zoiets op Schiphol te verwezenlijken”, lichtte hij toe tijdens een kaviaarlunch. Met directeur Bob Bron van Moët Hennessy lichtte hij toe hun samenwerking gerichter te maken. „We gaan in de winkel alleen nog maar Ruinart champagne verkopen. Dat is in onze ogen de beste smaakbeleving voor kaviaar en champagne.” Ook de derde partner, keukenspecialist Gaggenau, gaat mee in de uitbreidingsplannen.

„We staan alledrie voor hoge kwaliteit, mooie uitstraling en vernieuwing binnen de klassiek en solide merkbeleving. Geen poespas of bling maar degelijkheid, tijdloos en consistentie zijn de kernwaarden.”, aldus het tweetal. De nieuwe koers werd gevierd met een proeverij van de zeldzame Chinese kwaliteitskaviaar Almas (diamant in het Perzisch). Die benaming werd vroeger gegeven aan goudkleurige kaviaar die alleen naar het hof van de sjah van Iran werd gestuurd en Iraanse ambassadeurs voor speciale party’s.

„Wat we proefden, is afkomstig van de zoetwater beluga uit China. Ik kon een kleine hoeveelheid voor een speciale klant in Sardinië inkopen. Een kilo van deze kaviaar kost liefst 18.500 euro. In totaal is er wereldwijd slechts 14 kilo van te krijgen waarvan ons land twee kilo ontvangt”, sprak Mossafaian. Tijdens de lunch ging er 250 gram doorheen!

Bij de tartaar kwam Kaspische beluga kaviaar waarvan de steuren in het zilte Kaspische zeewater worden grootgebracht. De consumenten prijs hiervan is 5000 euro per kilo. Bij de pasta met kreeft en room werd Perle Imperial kaviaar (hybride van Asetra en Beluga) geserveerd die geliefd is bij de twee driesterren restaurants De Librije (***) en Inter Scaldes (***) en 80 procent van de tweesterren restaurants. De consumenten prijs per kilo is circa 1600 euro.

House of Caviar is sinds 1999 actief op de Nederlandse markt en levert ook aan een aantal Europese iconische hotels en restaurants zoals The Claridges in London. Mossafaian: „We hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat Nederland een van de grootste kaviaar consumerende landen van de wereld is geworden. We nuttigen in Nederland net zoveel kaviaar als de stad London of zelfs Zwitserland! Dat komt mede doordat veel sterrenchefs kaviaar hebben omarmd. Zij brengen veel mooie creaties met kaviaar. Ik durf te zeggen dat kaviaar helemaal terug van weggeweest is en dat we qua kwaliteit en prijs op het niveau van de beste kaviaarjaren opereren. Topkwaliteit tegen correcte prijzen.Vanwege de nodige zorg en investering van tussen 7-12 jaar zal kaviaar altijd een luxe product blijven waar je volop van moet genieten.”