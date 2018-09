Onlinegroei Best Buy zwakt af

Best Buy verkocht via internet voor 1,2 miljard dollar aan producten, een stijging van 10 procent op jaarbasis. In het tweede kwartaal vorig jaar steeg de onlineomzet nog met meer dan 30 procent.

Analisten letten bij ketens als Best Buy scherp op de online groei, gezien de felle concurrentie die ze ondervinden van webwinkels als Amazon. Met die rivaal werkt Best Buy overigens ook samen als verkooppartner, bijvoorbeeld voor nieuwe televisietoestellen met streamingmogelijkheden.

Totale omzet

De totale omzet van Best Buy kwam over het afgelopen kwartaal uit op 9,4 miljard dollar, tegen 8,9 miljard dollar een jaar eerder. Winkels die langer dan een jaar open waren, voerden hun omzet met 6,2 procent op.

Best Buy zag ook zijn winst toenemen. Het operationele resultaat steeg met een kleine 4 procent tot 335 miljoen dollar. Onder de streep hield Best Buy 244 miljoen dollar over, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. De winkelketen ziet in de resultaten aanleiding zijn verwachtingen voor de winst per aandeel naar boven toe bij te stellen.