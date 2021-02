Vrouwen searchbureaus fuseren

Opmerkelijk is dat niet alleen het personeel van beide fusiepartners geheel uit vrouwen bestaat maar ook de partners: Karen Kragt, Josephine van der Vossen, Nicole Boevé, Ingrid Reichmann en Nicolette van Helsdingen. Zij bundelen hun krachten sinds maandag 1 februari voortaan samen onder de naam: Partners at Work. „Ons nieuwe bedrijf is een gamechanger op zijn vakgebied. Met enthousiasme, gedrevenheid en volle overtuiging bieden wij een nieuw perspectief in executive search voor toekomstgerichte organisaties. Leiderschap in combinatie met diversiteit en complementariteit brengt meer innovatie en betere resultaten. Door anders te kijken naar organisaties en mensen maken wij verrassende matches”, legt Josephine van der Vossen uit.

Zij heeft een achtergrond in het internationale bankwezen en startte in 2003 Partners at Work, hetgeen betekent dat zij zo’n 20 jaar ervaring heeft in het invullen van toezicht, bestuur en directe posities binnen de financiële en zakelijke dienstverlening. „Wij zoeken waar anderen niet zoeken én vinden waar anderen niet vinden. Talent dat niet standaard is maar daar bovenuit stijgt. Deze werkwijze leidt al meer dan 15 jaar tot meer evenwicht in de top van organisaties.” Van der Vossen vult aan dat de nieuwe organisatie een netwerk van vrouwelijk en mannelijk talent heeft opgebouwd. „In elke search bieden wij de opdrachtgever de keuze uit een mix van mannelijke en vrouwelijke kandidaten op basis van 50:50 procent.”

Het leverde de dames headhunters in 2018 en 2019 als eerste searchbureaus de award voor beste bureau op van de Commissie Monitoring Talent naar de Top omdat zij van diversiteit en inclusiviteit de norm maakten.