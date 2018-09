Generali moet dieper in de buidel tasten voor burenruzie

Dat blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut Kifid. De zaak vond eigenlijk al zijn oorsprong in 2002, toen de Generali-klant een schutting op een gedeeld stuk grond wilde plaatsen. Daar ging één van van de buren niet mee akkoord. De schutting kwam er wel, maar daarna waren er geregeld incidenten tussen de klant en zijn buren.

Toen hij in 2016 een aanbouw in zijn achtertuin wilde plaatsen, kwam een ander stel buren daartegen in opstand. Maar de aanbouw kwam er ook. Vervolgens ontstond er een zaak tegen de laatstgenoemde buren over de aanbouw, de plaatsing van tegels over de erfgrens in de voortuin en ook nog de plaatsing van de schutting. Die zaak meldde de klant bij zijn verzekeraar.

Nog een zaak en een tegenzet

Begin 2017 kwam er ook van de buren die in 2002 al protesteerden tegen de schutting een zaak tegen onder meer de aanbouw en de schutting. En als reactie daarop begon de Generali-klant ook een zaak tegen deze buren vanwege de resten van klimplanten die zij op zijn muur achter hadden gelaten.

Generali besloot deze rechtszaken als één samenhangend geheel te zien met als gezamenlijke aanleiding de bouw van de aanbouw. Daarom keerde de rechtsbijstandverzekeraar maar één keer het kostenmaximum van €12.500 uit. Volgens de klant was er sprake van drie verschillende zaken: de twee die de verschillende buren tegen hem startte en de zaak die hij zelf begon.

Het Kifid gaat mee in die redenering en ziet het feit dat er drie zaken zijn als aanleiding om de verzekeraar drie keer te laten uitkeren. Naast de al ontvangen €12.500 kan de klant dus voor de andere zaken ook nog twee keer de kosten terugvragen met als maximum twee keer €12.500.