Fiscus jaagt op zwartspaarders BNP Paribas

DEN HAAG (ANP) - In zijn jacht op zwartspaarders in het buitenland heeft de Belastingdienst nu ook de pijlen gericht op de Zwitserse tak van BNP Paribas. De fiscus heeft de Zwitserse collega's verzocht om informatie over Nederlandse spaarders. Dat verzoek is gehonoreerd en de Zwitserse autoriteiten sturen de gegevens binnenkort naar Nederland.