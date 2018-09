’Beslag op Nederlandse bezittingen Petrobras’

Dat melden persbureau Bloomberg en onder anderen zakenkrant Wall Street Journal. De maatregel dient om de betaling te verzekeren van een boete van $622 miljoen die Petrobras is opgelegd in een arbitragezaak.

Het arbitragetribunaal oordeelde afgelopen juli dat Petrobras dit bedrag verschuldigd is aan het Amerikaanse bedrijf Vantage Drilling, wegens contractbreuk. Petrobras had het contract met Vantage Drilling in 2015 verbroken omdat juist dit bedrijf zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden.

In 2016 werd Petrobras-bestuurder Jorge Zelada tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens onregelmatigheden bij de gunning van het contract aan Vantage in 2009.