Alarm over bankensector in Turkije

Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

LONDEN (ANP) - De grote kredietbeoordelaar Moody's is flink negatiever geworden over de situatie van banken en financiële firma's in Turkije. In een klap heeft het ratingbureau zijn kredietbeoordelingen van twintig bedrijven verlaagd. Voor sommige banken zijn de scores zelfs met twee stappen naar beneden bijgesteld.