Aardappelen niet groter dan krieltjes, de hoeveelheid mais die een boer van zijn land haalt is in veel gevallen nog niet de helft van de opbrengst in andere jaren en de uienoogst valt ronduit tegen. Hoewel een officiële raming van de schade door de droogte waarschijnlijk op zijn vroegst begin volgend jaar is te maken, blijkt uit alle signalen dat boeren financieel een dramatisch jaar beleven.