Zware uitstoot raakt winst bedrijf

Die emissierechten werden dit jaar al drie keer fors duurder. De contracten stegen zojuist tot €20,85 in waarde, het hoogste punt in zeven jaar. In 2017 vervijfvoudigde de prijs al.

Sinds 2005 moesten ondernemingen voor elke ton aan broeikasgas die hun bedrijf uitstootte emissierechten aankopen, die regelmatig bij opbod worden geveild. Hoe meer bedrijven uitstoten, hoe meer emissierechten ze moeten bijkopen, is de gedachte. Hoe meer bijgekocht wordt, hoe hoger de prijs overal wordt. Dat dwingt bedrijven hun emissie of CO2-uitstoot te beperken, volgens Brusselse plannen in 2030 een reductie met 43%.

Zijn Europese Emissie Handelssysteem (ETS) leek vanaf 2005 dankzij een zwakke opzet echter een wassen neus. Er was een overmaat aan emissierechten. Sinds de kredietcrisis, met veel minder rokende bedrijfsschoorstenen, kelderde dus de prijs.

Vorig jaar greep de Europese Commissie alsnog in. Europa haalde voor 1,7 miljard aan emissierechten uit de markt. Tussen 2019 en 2024 gaat per jaar 24% van het surplus uit de markt.

Dat effect wordt nu voelbaar: met minder aanbod en blijvende vraag, stijgt de prijs per emissiecontract. Grote energieverbruikers als DSM, Tata Steel en Shell anticipeerden er al op en schakelden her en der over veel op minder vervuilende energiebronnen.

De Duitse zakenbank Berenberg waarschuwt al voor een prijs van €100. Berenberg raadt relaties, waaronder bedrijven maar ook grote investeerders, aan snel te anticiperen en ook te investeren in schonere energie.