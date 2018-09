Ajax is terug in de Champions League

Kiev - Ajax keert na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag miste in de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev kans op kans maar het doelpuntloze gelijkspel (0-0) volstond voor een plaats tussen de beste clubteams van Europa. Ajax won vorige week in de Johan Cruijff ArenA namelijk wel van de club uit Oekraïne (3-1).