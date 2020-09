'Fors verlies voor bouwer Strukton'

Ook in 2018 was er verlies, maar dat bedroeg toen slechts twee ton. De omzet steeg vorig jaar met 4 procent tot 1,9 miljard euro. Mede door het miljoenenverlies daalde de solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, van 21,2 procent eind 2018 naar een niveau van 17,3 procent ultimo 2019. In de bouw wordt 20 procent volgens de zakenkrant doorgaans als ondergrens gezien.

De solvabiliteit van Strukton is inmiddels, in mei 2020, opgekrikt door een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro van het beursgenoteerde moederbedrijf Oranjewoud, tevens eigenaar van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. De balans werd, aldus de krant, vermoedelijk versterkt op aandringen van de banken.