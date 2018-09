ASR houdt Vivat nadrukkelijk in de gaten

Een eventuele overname van Vivat zou voor ASR een behoorlijk grote deal betekenen. De laatste tijd nam ASR voornamelijk kleinere en middelgrote bedrijven over. Baeten benadrukte dat bij iedere deal wordt gekeken of het strategisch past. ASR zegt niet bekend te zijn met een eventuele start van een verkoopproces van Vivat door de huidige Chinese eigenaar Anbang.

ASR zag de nettowinst in de eerste jaarhelft dalen. De verzekeraar maakte onder meer kosten voor de integratie van de eerder overgenomen branchegenoot Generali Nederland. De storm die in januari over het land raasde drukte verder op de prestaties van de schadeverzekeringen. Daar stonden weer betere prestaties bij andere segmenten tegenover.

Winst

ASR zette een winst in de boeken van 368 miljoen euro. Deze lag daarmee 7,3 procent lager dan een jaar eerder. De overname van Generali betekende onder meer dat er kosten gemaakt moesten worden voor een sociaal plan. Daarnaast had het bedrijf te maken met incidentele posten.

De operationele winst van ASR bleef met 382 miljoen euro nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2017. Bij het onderdeel Schade was sprake van een duidelijke daling van 106 miljoen naar 66 miljoen euro. De tak Leven zag de operationele winst met ruim 8 procent stijgen tot 340 miljoen euro, geholpen door hogere beleggingsopbrengsten.

De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese normen (Solvency II), komt na uitbetaling van 92 miljoen euro aan interim-dividend (0,65 euro per aandeel) uit op 194 procent. Eind 2017 was dat 196 procent. Onder meer de overname van Generali had hier een drukkend effect. Het rendement op vermogen lag volgens de topman met krap 15 procent op jaarbasis ruim boven de eigen doelstelling van minstens 12 procent.