NIBC voert winst op en geeft meer dividend

NIBC behaalde een nettowinst van 84 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 60 miljoen euro, als de eenmalige opbrengst van de verkoop van een Duitse vastgoedportefeuille niet wordt meegerekend. NIBC wist ook de kosten terug te dringen ondanks de uitgaven die het bedrijf deed voor de beursgang in maart

De rentebaten van de zakenbank stegen de afgelopen periode onder meer met 22 procent. Ook de hypotheektak groeide fors. Het rendement op eigen vermogen verbeterde met 10,5 procent. Daarbij profiteerde de bank naar eigen zeggen van de sterke economieën in Noordwest-Europa.

NIBC verwacht dat ook de rest van dit jaar de inkomsten uit investeringen sterk zullen blijven. De onderneming stelt op koers te liggen om de doelstellingen voor de middellange termijn te halen. Verder maakte NIBC bekend op 6 december een Capital Markets Day te houden.