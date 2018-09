Pernod Ricard positiever door resultaten Azië

Pernod Ricard verwacht voor heel dit jaar een autonome omzetgroei van 5 procent tot 7 procent. Eerder was het bedrijf nog uitgegaan van 4 procent tot 6 procent. In de eerste zes maanden van het jaar zat die groei al duidelijk boven de 6 procent.

In China profiteerde het bedrijf vooral van whiskeymerk Jameson, dat al negen jaar groeit in het Aziatische land. Ook in India neemt de vraag naar sterke drank fors toe. Pernod Ricard maakt naast Jameson onder meer whisky van Chivas Regal, Ballantine's en Glenlivet, Martell cognac en Beefeater gin.