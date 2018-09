'Licht hogere opening voor AEX'

Aan het handelsfront verwacht de Amerikaanse regering nu snel ook met Canada een akkoord te sluiten over een nieuw handelsverdrag. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin denkt dat een deal met de noorderburen nog deze week mogelijk is. De Verenigde Staten sloten maandag al een overeenkomst met Mexico over vrijhandel.

ASR boekte in de eerste jaarhelft minder winst. De verzekeraar maakte onder meer kosten voor de integratie van de eerder overgenomen branchegenoot Generali Nederland. De storm die in januari over het land raasde drukte verder op de prestaties van de schadeverzekeringen. Daar stonden weer betere prestaties bij andere segmenten tegenover.

NIBC

NIBC wist de winst in de eerste zes maanden van het jaar op te voeren. De zakenbank deed het op vrijwel alle vlakken beter en verhoogde het interim-dividend tot 0,25 euro per aandeel. NIBC wist ook de kosten terug te dringen ondanks de uitgaven die het bedrijf deed voor de beursgang in maart.

Aan het overnamefront liet IMCD weten zijn Duitse branchegenoot Velox te kopen. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Hamburg, vormt volgens de chemicaliëndistributeur een goede aanvulling op zijn activiteiten. IMCD noemde geen overnamesom, maar gaf aan dat de transactie wordt betaald met bestaande middelen en kredietfaciliteiten.

Ajax plaatst zich voor Champions League

Ook Ajax staat in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub keert na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League. Het bereiken van de groepsfase van de Champions League levert de club 40 miljoen euro op. Daarmee zijn de transfers van Dusan Tadic en Daley Blind al ruimschoots terug verdiend.

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index zakte 0,2 procent tot 563,03 punten en de MidKap leverde 0,1 procent in op 799,30 punten. Frankfurt verloor 0,1 procent en Parijs won 0,1 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, ging de FTSE 0,5 procent vooruit. Ook Wall Street sloot met kleine koersuitslagen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.064,02 punten. De S&P 500 won een fractie en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij.

De euro was 1,1675 dollar waard, tegen 1,1719 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 68,46 dollar. Een vat Brentolie werd 0,1 procent goedkoper en kostte 75,90 dollar.