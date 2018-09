Nikkei zet winstreeks voort

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus op 22.848,22 punten. De Japanse hoofdindex testte opnieuw de 23.000 puntengrens en bereikte tussentijds de hoogste stand sinds 12 juli. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek na de koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. De chipbedrijven Tokyo Electron, Advantest en Screen Holdings stegen tot 2,4 procent.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds vlak en de Kospi in Seoul klom 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,7 procent. De beurs in Shanghai bleef achter met een verlies van 0,3 procent.