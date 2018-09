Viswinkel Amsterdam verliest kwart omzet na ophef

Eigenaar Pepijn de Visscher, die samen met zijn vader en zus sinds november de viswinkel runt, laat documenten zien waaruit blijkt dat de omzet vanaf juni met 25 procent afneemt. „Dat is dramatisch”, zegt De Visscher. „Veel Amsterdammers blijven weg omdat ze denken dat de winkel gesloten is. Dat is wat na alle ophef is blijven hangen. We zaten in mei bíjna op break-even, en nu zakt het helaas weer weg. In november bestaan we één jaar. Als je na twaalf maanden niet dat break-evenpunt haalt, kom je als winkel in de gevarenzone. Dan moeten we ons gaan afvragen of we er mee kunnen doorgaan. Bovendien zijn de juridische kosten inmiddels opgelopen tot 20.000 euro.”

In mei kreeg de viswinkel te horen dat de zaak binnen twee weken moest sluiten. Hij zou niet voldoen aan de strenge regels van het zogeheten Voorbereidingsbesluit: het beleid om toeristenwinkels in de binnenstad te weren, zoals de vele kaas- en wafelwinkels.

Buurtbewoners schaarden zich eind mei massaal achter de vishandel, die werd gezien als welkome afwisseling in de monotone Leidsestraat. Eindelijk was er weer een winkel met een buurtfunctie in de straat.

Maar de gemeente was onverbiddelijk. In de viswinkel werd kibbeling bereid en verkocht. Ook de verse haring werd onder de neus van de klanten gefileerd. Dat mag in het Centrum niet in een winkelpand met bestemming detailhandel. Maar terwijl De Visscher tegen ons zijn verhaal doet, komt een klant binnen die zegt: „Hé, jullie waren toch dicht?” Het zijn volgens De Visscher juist de Amsterdammers die wegblijven. „Ik vrees dat dat het gevolg is van alle commotie.”

De omzetdaling baart De Visscher zorgen. Jarenlang had de familie een populaire viswinkel in de binnenstad van Helmond. „Van de maand mei op juni is normaal gesproken altijd een flinke stijging van de omzet. Door de nieuwe haring. Wat wij nu meemaken is vele malen minder dan normaal. Om in juli ook nog eens op dat lage niveau te blijven. Dit is heel serieus.”

Ondertussen heeft de gemeente laten weten meer tijd nodig te hebben om tot een definitief oordeel te komen. De familie De Visscher heeft sinds vijf jaar al twee restaurants in de stad onder de naam The Seafood Bar. Om het besluit van de gemeente aan te vechten, schakelden ze een advocaat in en startten een handtekeningenactie. Die was goed voor 10.000 steunbetuigingen.

De Visscher houdt er ondanks alle commotie vertrouwen in er met de gemeente uit te komen. „Het contact is constructief. Het stadsbestuur heeft zichzelf 24 weken gegeven om de zaak goed te bestuderen. Uit het contact dat we met de gemeente hebben, krijg ik de indruk dat de gemeente diep van binnen een viswinkel zoals die van ons als toegevoegde waarde ziet voor de straat. We missen hier in de buurt gewoon een kwalitatief goede visboer.”

De strijd van de gemeente tegen de vele toeristenwinkels steunt De Visscher. „Ik snap dat de gemeente op dit onderwerp universele regels wilt stellen”, zegt hij. „Dat is een eindeloos dilemma als je beleid maakt. Maar onbedoeld jagen ze de visboer en de slager voor de binnenstadbewoners ook het Centrum uit.”

