Groei Franse economie blijft onveranderd

De groei bedroeg 0,2 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Toen ging de Franse economie ook met 0,2 procent vooruit. Economen hadden gedacht dat de groei zou uitkomen op 0,2 procent. Op jaarbasis was sprake van een economische vooruitgang met 1,7 procent, tegen 2,2 procent in het eerste kwartaal. Hier was ook gerekend op 1,7 procent.

