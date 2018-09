Beurs: ASR en ABN gewild op hoger Damrak

De AEX-index eindigde 0,4% hoger op 565,2 punten, vooral dankzij een opleving in de laatste handelsuren. De Midkap daalde 0,1% tot 798 punten.

„De markten zijn een beetje saai”, stelde Cees Smit van Today’s eerder op de middag vast. „Er gebeurt niet zoveel. Elke dag zien we steeds hogere beurzen in de VS, maar je ziet dat Europa niet echt mee wil”, constateerde hij.

Italiaanse zorgen

De Japanse Nikkei woensdag steeg 0,2%.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex 0,2% hoger, na een lagere start.

De Italiaanse regering zou steun van de Europese Centrale Bank (ECB) willen inroepen, meldde de krant La Stampa. Ook de zorgen om Turkije leefden weer op. De lira zakte opnieuw. Kredietbeoordelaar Moody’s waarschuwde voor de situatie van zijn banken.

De euro werd 0,1% goedkoper tegen de dollar bij $1,17. Bitcoin (-0,1%) bleef nipt boven $7000. Brentolie steeg 0,7% naar $76,49 per vat.

Vivat prikkelt ASR

Op het Damrak ging ASR aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 2,4%. De verzekeraar meldde over het afgelopen halfjaar minder winst, maar de cijfers waren volgens KBC Securities wel boven verwachting. Over de eventuele aankoop van Vivat meldde topman Jos Baeten „het nog te vroeg” te vinden om een dergelijke grote overname te overwegen. KBC verhoogde het koersdoel. Ook ING noemde de cijfers boven verwachting.

Verf- en chemieconcern AkzoNobel en ANB Amro volgden, beide met een koerswinst van 1,1%.

Philips (+1%) meldde de overname van het medisch bedrijf Xhale Assurance. Het kondigde tevens een buitengewone aandeelhoudersvergadering aan om de nieuwe commissaris Harrison en het beloningsbeleid voor te leggen.

Bij Signify (-0,2%) voorziet ING een verdere omzetdaling en druk op marges in een niet groeiende markt. ING verlaagde het koersdoel van €33 naar €26 bij een houden-advies.

Uitzendconcern Randstad eindigde onderaan in de AEX-index met een verlies van 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen stond IMCD bovenaan met een winst van 2%. De chemiecaliënhandelaar kondigde de aankoop van zijn Duitse branchegenoot Velox aan. Het gaat zijn positie in plastics versterken.

Kunstmestfabrikant OCI (+0,7%) meldde dat zijn methanol-fabriek in Texas een forse productiestijging boekte.

Bij de smallcaps werd NIBC 3,6% duurder dankzij zijn halfjaarcijfers. De Hagenaars keren meer dividend uit.

Ajax ging dinsdagavond door naar het profijtelijke hoofdtoernooi van de Champions League. De entree levert de club €40 miljoen op. De koers bleef onveranderd.

