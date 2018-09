’Aanpassen hypotheek nog steeds te duur’

Het aanpassen van de hypotheek naar een lagere dagrente kan zonder kosten, vindt de Consumentenbond. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Consumentenbond is nog altijd niet tevreden over de kosten die banken rekenen voor het aanpassen van een hypotheek. Huiseigenaren moeten nog „vaak onnodig diep in de buidel tasten”, aldus de belangenclub.