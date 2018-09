'Tesla-concurrent 8 miljard dollar waard'

Shanghai - De Chinese maker van elektrische auto's NIO wil tot 1,3 miljard dollar ophalen bij zijn beursgang. Het bedrijf gaat 160 miljoen aandelen naar de beurs in New York brengen voor een prijs van 6,25 dollar tot 8,25 dollar per stuk, zo bleek woensdag. NIO zou daardoor tussen de 6,4 miljard dollar en 8,5 miljard dollar waard zijn.