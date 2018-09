Hypotheekgarantie bij huis van drie ton

De NHG-grens lag dit jaar nog op €265.000, en vorig jaar nog op €245.00. In twee jaar tijd is er dus een sprong van bijna een halve ton gemaakt.

Dat is op zich ook niet onlogisch, gegeven de snel stijgende huizenprijzen van het moment. De NHG-grens volgt die prijsstijgingen, en wordt vastgesteld op de gemiddelde verkoopprijs in de maanden juni, juli en augustus, afgerond op een bedrag dat deelbaar is door €5000. In juni en juli kostte een gemiddelde woning €289.399 en €290.731.

Het Waarborgfonds Eigen Woning, de instantie die de hypotheekgarantie regelt, gaat er nu vanuit dat die iets boven de €290.000 ligt. Gaat het gemiddelde huis deze maand voor €297.370 van de hand, dan gaat de NGH-grens zelfs naar €295.000.

Wie in zijn nieuwe huis energiebesparende voorzieningen treft, kan zelfs een NHG-hypotheek afsluiten voor meer dan drie ton. Het Waarborgfonds gaat nu uit van €307.400. Bij een snellere prijsstinging in augustus kan dat oplopen naar €312.700.