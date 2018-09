Stadswinkels IKEA in Noorwegen doen deur dicht

Het personeel in de winkels kan in andere vestigingen van de Zweedse keten aan de slag. IKEA wil de kosten in Noorwegen met 10 procent terugdringen.

De winkels in de binnensteden, zogeheten service- en pick-uppunten, waren in 2015 en 2016 geopend als een test. Met de winkels wilde IKEA kijken of klanten interesse hebben in kleinere alternatieven voor IKEA's grotere woonwarenhuizen aan de rand van de stad.

IKEA wil nu meer inzetten op online winkelen. Ook moeten de leveringstijden worden verkort.