Bankroet winkelgigant Steinhoff voorlopig afgewend

JOHANNESBURG (ANP/BLOOMBERG) - Een bankroet van het meubelwinkelbedrijf Steinhoff is voorlopig afgewend. De Zuid-Afrikaanse onderneming ondertekende een driejarige deal met schuldeisers en bereikte ook overeenstemming over de verkoop van een aantal bezittingen. Daarmee is de toekomst van het bedrijf voorlopig verzekerd.