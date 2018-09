Weer ophef over Twitterbericht Tesla-topman Musk

Musk die eerder nog zijn excuses had gemaakt, liet gisteravond in een reactie op een andere tweet weten het vreemd te vinden dat de Britse man die betrokken was als duiker bij de redding van kinderen in een Thaise grot hem niet heeft aangeklaagd, terwijl hij gratis juridische diensten had kunnen krijgen. Met deze opmerking laat Musk de verdenking op zich nog steeds te vinden dat de Britse grotduiker een pedofiel zou zijn.

De oprichter van Tesla lag begin deze maand ook al onder vuur bij beleggers nadat Musk via een Twitterbericht liet weten om zijn bedrijf van de beurs te willen halen. Door de plannen voor de beursexit zijn eind vorige week weer een dikke streep getrokken.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft zijn pijlen al gericht op Musk. De tweets van de topman van Tesla worden mogelijk beschouwd als koersmanipulatie en fraude.