Column: Aandelen én rente omhoog

Inmiddels veert de markt weer op maar is een 600 punten notering nog realistisch dit jaar? Sterk herstel Ik denk van wel. Het macro-economische klimaat is sterk aan het verbeteren sinds de zogenaamde soft-patch in het eerste kwartaal van dit jaar. Groei trekt aan in heel Europa. Voornamelijk in Duitsland maar ook blijft de groei in Spanje sterk. Frankrijk en zelfs Italië doen ook goed mee. Ook stijgt het percentage verstrekte leningen aan de particuliere sector door. Met name de hypotheekverstrekking laat aanhoudende groei zien in heel Europa.

Figuur 1: Citigroup Surprise Index Eurozone

Banken zijn bereidwilliger om hypotheekleningen te verstrekken nu de waarde van het onderpand ook in Frankrijk, Portugal en zelfs Cyprus aan het stijgen is. Al dat goedkope geld van de Europese Centrale Bank lijkt nu zelfs in de periferie haar effect te hebben. Belangrijk hierbij is dat gemiddeld twee derde van de welvaart van een huishouden de waarde van vastgoed is. Zodra vastgoed meer waard wordt brengt dit een welvaartseffect met zich mee dat consumenten weer makkelijker aanzet tot meer bestedingen. Dit is precies het opwaartse spiraal dat de ECB al jaren voor ogen heeft.

Hogere inflatie op komst Het grote doel van de ECB is dan ook dat dit leidt tot een hogere inflatie op den duur. Zodra de vraagkant van de economie de aanbodzijde overstijgt kunnen producenten hun prijsstelling verhogen. Aangezien producten dan duurder worden zal personeel graag een hoger loon ontvangen om dit te neutraliseren. Dat laatste komt nu nog maar moeilijk op gang door de hoge werkloosheid in heel Europa. Toch daalt deze werkloosheid hard en is nog 8,3%, komend van een piek van ruim 12%.

Figuur 2: werkloosheid Eurozone

De druk op loongroei zal dan ook gaan toenemen de komende jaren. Dit zal weer haar effect gaan hebben op de rentestanden. De korte rente is nu de verwachting dat deze eind 2019 voor het eerst wordt verhoogd. De lange rente is met een stand onder de 0,5% nog historisch laag. Mijn verwachting is dat deze op den duur richting 1 tot 1,5% zal bewegen zodra de monetaire verruiming is gestopt begin volgend jaar.

Concluderend denk ik dat de camping rally omgezet mag worden naar een eindejaars rally voor de Europese aandelenmarkten. Ook lange rentes zullen daarbij omhoog bewegen.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland door Abn Amro.