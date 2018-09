Betalen ook bij SNS en ASN duurder

Waar met name de grootbanken de kosten voor een betaalrekening al langer procentueel flink verhogen, daar bleven SNS en ASN vooralsnog achter. Per 1 november schroeft SNS de kosten nu met 10% op, van €2,5 naar €2,75 per maand.

Ook ASN, net als SNS een dochter van staatsbank De Volksbank, voert een prijsverhoging van 10% door. Daar betalen klanten vanaf november €1,65 per maand, in plaats van €1,50. „Dat is €19,80 per jaar”, wijst de duurzame bank op de jaarlijkse kosten voor een betaalrekening.

Duurder

Zowel SNS als ASN geven één van de weinige banken in Nederland rente op het saldo dat op de betaalrekening staat. Door het negatieve rentebeleid van de Europese zakte die bij SNS eind juni van 0,2% naar 0,15%. Bij ASN is de rente op een betaalrekening nog 0,1%. Dat is nog wel altijd meer dan de spaarrente van 0,05% bij de drie grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank.

De Consumentenbond rekende in maart nog uit dat een betaalrekening bij nagenoeg in één jaar tijd flink duurder was geworden. De prijsstijging bij ING was met 18% het grootst. ABN Amro verhoogde de kosten in juli nog eens, van €1,40 €1,55 per maand.

Kosten

SNS stelt in een brief naar klanten dat het ‘goed en veilig regelen van geldzaken’ voor klanten steeds duurder wordt. „En door nieuwe wet- en regelgeving zijn ook de kosten voor het betalingsverkeer gestegen, waardoor een prijsverhoging nu echt nodig is”, aldus de bank.

ASN stelt dat de verdiensten voor de bank teruglopen door de lage rente: „Daardoor is de ASN Bankrekening voor ons duurder geworden sinds de vorige kostenstijging, bijna drie jaar geleden.”