Tienduizenden bezwaren tegen spaartaks

Boos over de spaartaks. Ⓒ Roel Dijkstra

Den Haag - Tienduizenden Nederlanders hebben dit jaar bezwaar aangetekend tegen hun belastingaanslag over vorig jaar. Ze zijn het niet eens zijn met de vermogensrendementsheffing die ze moeten betalen. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.