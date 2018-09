Bitcoin komt op adem na spurt omhoog

Beleggers kregen rond 14.00 uur (Nederlandse tijd) $7.080 voor hun bitcoin neergelegd, een plus van 0,1%. Een dag eerder zat de digitale munt nog aardig in de lift.

Beleggers hebben de bitcoin weer voorzichtig omarmd sinds eind vorige week nadat de digitale munt in de eerste helft van augustus nog fors terrein moest prijsgeven.

De stevige verkoopdruk na de belemmering van de Amerikaanse beurswaakhond SEC eerder deze maand om partijen in de VS indextrackers op de bitcoin in de markt te zetten, lijkt langzamerhand op te drogen.

De bitcoin is nog ver verwijderd van het hoogste niveau ooit van boven de $19.000 dat eind vorig jaar werd aangetikt.