Spionerende bank trekt aandacht toezichthouder

In oktober van dit jaar leek de zaak gesloten met het opstappen van Pierre-Olivier Bouée, Credit Suisses nummer drie. Bouée trok het boetekleed aan voor het laten schaduwen van Iqbal Khan, het naar concurrent UBS vertrokken hoofd van de investeringsbank. Maar liefst drie privédetectives moesten in de gaten houden of Khan geen collega’s of klanten probeerde over te halen mee naar UBS te komen.

Opstootje

Het kwam naar verluidt tot een opstootje tussen Khan en een van zijn achtervolgers, en daarna tot een aangifte en een officieel onderzoek. Credit Suisse noemde de spionage ’fout en disproportioneel’, maar Bouée zou op eigen houtje hebben besloten. En spionage zou geen ’standaard praktijk’ zijn.

’Lange blonde vrouw’

Nu blijkt dat met het offer van Bouée de kous nog lang niet af is. Colleen Graham, die in 2017 opstapte als hoogste baas van een joint venture die foute transacties bij Credit Suisse moet opsporen, wil dat de bank nu alsnog kijkt naar haar beschuldiging dat de bank ook haar liet schaduwen, in New York, door „een opvallend lange blonde vrouw”.

Die zou haar onder meer zijn gevolgd van een advocatenkantoor naar een drogisterij, een paar straten verderop. Credit Suisse noemt de beschuldigingen ’nergens op gebaseerd’.

Privédetective

Ondertussen meldt de Zwitserse krant NZZ evenwel dat ook de voormalige hr-directeur van de bank, Peter Goerke, drie dagen lang een privédetective achter zich aan had. Kosten: 12.000 Zwitserse frank, iets meer dan €11.000.

De Zwitserse waakhond voor de financiële markten, Finma, was al bezig met een onderzoek naar de spionagepraktijken bij Credit Suisse, maar breidt dat nu uit. De instantie heeft een onafhankelijk onderzoeker op de zaak gezet, en zegt dat er „meerdere vragen” zijn over het naleven van de wet- en regelgeving.