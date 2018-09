Amerikaanse economie groeit iets sterker

De groei is daarmee ook hoger dan de 4,0 procent waar economen in doorsnee rekening mee hielden. Bovendien is de groei fors hoger dan in het eerste kwartaal. Toen was er sprake van een toename met een bijgestelde 2,2 procent.

De Amerikaanse economie werd in het tweede kwartaal geholpen door de belastingverlagingen van president Donald Trump. Vooral de hogere consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen waren de aanjagers. Ook de export droeg een steentje bij aan de economische vooruitgang, net als hogere overheidsuitgaven.