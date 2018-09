Tesla slipt weg onder $310

De koers van Tesla moest woensdag vlak na de start nog eens 0,9% terrein prijsgeven met een terugval tot net onder $310. Vlak na het twitter-bericht van Musk begin augustus over het van de beurs halen van de fabrikant van elektrische wagens tegen een prijs van $420 per aandeel kwam er nog een niveau van boven de $370 op het koersbord.

Er zijn steeds meer twijfels in de markt in hoeverre Tesla op eigen kracht nog door kan gaan. Het Amerikaanse bedrijf zit in financieel zwaar weer en zal naar verwachting met een aandelenemissie moeten gaan komen om het tij te keren.

Ook hangt Musk mogelijk forse schadeclaims boven het hoofd. De exit-tweets van de Tesla-topman worden onder de loep genomen door de Amerikaanse beurswaakhond SEC.