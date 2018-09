Toeristen weten Egypte weer te vinden

In totaal kwamen er bijna 5 miljoen bezoekers langs in het land dat vooral bekend is vanwege de piramides, een toename met 41%, zo meldt een Egyptische regeringsvertegenwoordiger tegen Reuters.

Egypte profiteerde flink van de groeiende animo om het land te bezoeken. In totaal kwam er in de eerste zes maanden van 2018 $4,8 miljard binnen aan toeristeninkomsten, een stijging met 77% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor Egypte dat in de voorbije jaren nog gebukt ging onder de geo-politieke spanningen in de regio.