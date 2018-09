Snel heeft dit jaar nog nodig voor herstel Belastingtelefoon

Dat blijkt uit de antwoorden op een reeks Kamervragen die de staatssecretaris voor en tijdens het reces kreeg over de Belastingtelefoon die vooral in de zomermaanden zeer slecht bereikbaar was. Bijna 700.000 mensen werden dit jaar niet eens toegelaten tot de wachtrij omdat die al helemaal vol zat.

Bekijk ook: Bijna helft bellers krijgt Belastingtelefoon niet te pakken

Snel erkent dat de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon ’slechter dan normaal en slechter dan ik zou willen’ is. En dat probleem is niet zomaar opgelost. In een begeleidend schrijven bij de antwoorden zegt Snel dat ’de verwachting is dat de rest van 2018 nodig is voor herstel’. Er wordt gewerkt aan het indienst nemen van 210 fte die de bereikbaarheid weer moeten vergroten.

Uiteindelijk wil Snel terug naar de bereikbaarheid van de eerste helft van 2017, die toen op het hoogste punt lag in de afgelopen vijf jaren. „Mijn streven is om de bereikbaarheid begin 2019 weer op het niveau van de eerste helft van 2017 te brengen”, schrijft Snel.