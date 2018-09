HAL voelt lagere beurswaarde Boskalis

Rotterdam - Investeerder HAL heeft in het eerste halfjaar een fors lagere winst geboekt. Dat komt vooral door de gedaalde beurswaarde van baggeraar Boskalis, waar HAL een belang in heeft. Ook de deelneming in optiekconcern GrandVision werd minder waard. Die in tankopslagbedrijf Vopak was wel goed voor een beter resultaat.