Batenburg Techniek groeit stevig door

,,De markten waarin wij opereren blijven zich goed ontwikkelen en de orderportefeuilles zijn goed gevuld'', stelt topman Ralph van de Broek. ,,Wij zien ook de tweede helft van 2018 met veel vertrouwen tegemoet.'' De onderneming bevestigt de eerdere verwachting dat het jaarresultaat dit jaar hoger uitkomt dan in 2017.

De opbrengsten waren in de eerste zes maanden 91,7 miljoen euro. Dat is 14 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebit) ging met 19 procent omhoog naar 5,4 miljoen euro en de nettowinst liep op van 3,5 miljoen naar 4,1 miljoen euro.

Het sentiment in de proces- en maakindustrie en in de utiliteitsbouw was onverminderd positief, aldus het bedrijf. Van de Broek is ook tevreden over de onderlinge samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Volgens hem profiteert de onderneming tegenwoordig meer van de interne synergieën dan voorheen.