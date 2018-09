Slaapwekkend gezond met Philips

Natuurlijk zouden ze bij Philips nooit zeggen dat iemand met hun product met minder slaap toe kan dan de voorsgeschreven zeven tot negen uur. Toch lanceerde het bedrijf onlangs op de Amerikaanse markt een apparaat waarvan Philips zegt dat die helpt beter uitgerust wakker te worden, als de aanbevolen tuktijd niet is gehaald. Topman Frans van Houten gebruikt de’Smart Sleep’ zelf ook, vertelde hij deze week bij een presentatie van producten waarmee Philips vanaf vandaag uitpakt op de consumentenelektronicabeurs IFA in Berlijn.

Piepjes voor hersengolven

Wonder van het apparaat schuilt in een speciale korte toon die de slaper tijdens een bepaalde fase van zijn slaap, op precies het juiste moment te horen krijgt, legt Mark Aiola, neuropsycholoog van Philips uit. Gedurende de zogenaamde slow wave-toestand tijdens de slaap, ’snoeien’ de hersenen in de verbindingen waarin het geheugen zetelt. Wetenschappers hebben uitgevonden dat het kort laten horen van een bepaalde toon de neuronen die daarbij actief zijn, effectiever hun werk laat doen. Wanneer de toon precies moet klinken, weet het apparaat dankzij twee sensoren in een hoofdband die hersengolven meten. Een klein ’oortje’ laat dan een toon van 0,05 seconden horen. De intensiteit van de hersengolf, kan zo tot 30% dieper worden, heeft Philips gemeten.

Van de koffie af

Dat zouden gebruikers overdag merken. Uit dubbelblind onderzoek is volgens Philips klinisch bewezen dat 70% van de gebruikers zich overdag minder moe voelde na een nachtje ’smart sleep’. Een collega die liters koffie tot zich nam om overdag te functioneren, is van de koffie af, vertellen Philipsmedewerkers. Een proefpersoon zou ’aardiger tegen haar kinderen’ zijn. Tests laten volgens Philips zien dat veel mensen beter functioneren als ze de smart sleep hebben gebruikt, al benadrukt het bedrijf dat het uiteraard beter is om ervoor te zorgen „Dit is voor situaties waarin mensen niet aan de benodigde zeven tot negen uur slaap kunnen komen. Dat overkomt iedereen wel eens”, zegt Aiola.

In de Verenigde Staten zegt het bedrijf er sinds de voorzichtige lancering eerder dit jaar inmiddels 500 van het 400 dollar kostende apparat te hebben verkocht en staat het op het punt de verkoopinspanning op te voeren. De komende maanden zal het apparaat in Duitsland geïntroduceerd worden. Nederland zal tot volgens jaar moeten wachten.

Online smoothiemaker en tandarts

De slaaphulp maakt deel uit van een kleine collectie van gezonde producten die Philips in Berlijn zal presenteren. Zo bedacht het een smoothiemaker met een online receptenboek, die de voedingswaarde van het brouwsel bijhoudt, een sonicare-app die is verbonden met een online tandartsdienst en een ander slaapapparaat dat mensen slaapapneu helpt.

„Er zijn erg veel gezondheidsgadgets op de markt, die na een paar weken in de kast verdwijnen omdat mensen het wel weer gezien hebben”, vertelt Van Houten. Philips probeert dat te voorkomen door stimulansen in te bouwen, die mensen aanzetten om door te zetten, zegt hij. Onder andere door inzicht te bieden in relevante data voor de gezondheid die Philips’ slimme gezondheidsapparaten opleveren. Wat voor een beetje hypochonder genoeg zorgen moet opleveren om nog lang wakker van te liggen.